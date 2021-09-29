В ООН обеспокоены запуском гиперзвуковой ракеты КНДР

ООН обеспокоена сообщениями о том, что КНДР провела пуск гиперзвуковой ракеты, организация выступает за дипломатическое взаимодействие на Корейском полуострове.

ООН обеспокоена сообщениями о том, что КНДР провела пуск гиперзвуковой ракеты, организация выступает за дипломатическое взаимодействие на Корейском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, очевидно, видели эти вызывающие беспокойство сообщения, остаемся привержены тому, что единственный путь для Корейского полуострова - это дипломатическое взаимодействие сторон", - сказал он.

КНДР 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.