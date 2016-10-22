В ООН обеспокоены судьбой жителей Мосула

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В ООН наращивают помощь людям, бежавшим из иракского города Мосул, где продолжается военная наступательная операция, а также выражают серьезную обеспокоенность по поводу безопасности мирных жителей в районах, находящихся под контролем ИГИЛ. Об этом сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

Поступают сообщения о том, что боевики ИГИЛ используют их в качестве живого щита.

Отмечается, что с начала военной операции в Мосуле около шести тысяч его жителей смогли покинуть свои дома и выбраться из города и его окрестностей. Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доставляют в места размещения бежавших мосульцев палатки, питьевую воду, предметы санитарии и другие предметы первой необходимости.

Подавляющее большинство перемещенных лиц нашли приют в районе Кайара примерно в 60 км к югу от Мосула, некоторые из них разместились в лагере в Дебаге, что на окраине города Эрбиль.