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    В ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев на границе Сирии и Иордании

    Некоторые семьи в части Хадалат, где находится около четырех тысяч человек, как сообщается, живут на муке и воде, - заявил Хак© "RİA Novosti"

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Гуманитарные агентства ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев, остающихся в лагере на южной границе Сирии с Иорданией, большинство из них женщины и дети.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    "В последние дни сообщалось об авиаударах в этой области, все более небезопасной", - сказал он в понедельник.

    При этом остро стоит проблема нехватки продовольствия и медицинских услуг. "Некоторые семьи в части Хадалат, где находится около четырех тысяч человек, как сообщается, живут на муке и воде", - заявил Хак. В этой связи некоторые люди пытаются покинуть данный район, рискуя оказаться в пустыне.

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