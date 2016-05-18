В ООН обеспокоены политикой в отношении крымских татар

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность нынешней политикой в отношении крымских татар, и в особенности – членов Меджлиса, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

«18 мая отмечается годовщина депортации 200 тысяч крымских татар. Она произошла во время Второй мировой войны, в 1944 году. И хотя многие из них смогли вернуться домой, судьба этого этнического меньшинства в Автономной Республике Крым по-прежнему вызывает тревогу», - заявил представитель Управления Руперт Колвилл.

По словам Колвилла, в течение последних двух лет, то есть с начала конфликта на востоке Украины, в Крыму не прекращались преследования татар. По данным Управления, татар незаконно обыскивают и задерживают. При этом все подозрения в жестоком обращении, подчеркивают в Управлении, не находят никакого отклика у «де-факто» властей Крыма.

В Управлении также сообщают, члены Меджлиса – представительного органа крымских татар – становятся жертвами запугиваний, нападений и арестов по сомнительным обвинениям.

Эксперты ООН также призывают власти немедленно отменить запрет на деятельность Меджлиса и соблюдать принципы свободы самовыражения, мирных собраний и вероисповедания.