​В ООН обеспокоены задержанием сотрудников агентства "Анадолу"

В ООН обеспокоены задержанием четырех сотрудников агентства "Анадолу" (АА) в Каире и намерены расследовать инцидент.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Новости о задержаниях и арестах журналистов всегда вызывают у нас беспокойство. Мы изучим этот вопрос", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента АА в ходе ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что полиция Египта провела рейд в офисе агентства "Анадолу" (АА) в Каире, в ходе которого без каких-либо обоснований были задержаны четыре сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции.