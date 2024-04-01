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В ООН не получали от Израиля предложений по расформированию БАПОР

В ООН не получали от Израиля предложений по расформированию БАПОР Всемирная организация пока не получала от Израиля каких-либо предложений по расформированию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
1 апреля 2024 г. 20:58
В ООН не получали от Израиля предложений по расформированию БАПОР

Всемирная организация пока не получала от Израиля каких-либо предложений по расформированию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Сегодня утром я потратил много времени, общаясь по телефону с различными коллегами в регионе. Никто из них не видел подобного документа и не знает об обнародовании его, - сказал он. - Офис генерального секретаря ООН не получал подобного документа".

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