В ООН не получали от Израиля предложений по расформированию БАПОР

Всемирная организация пока не получала от Израиля каких-либо предложений по расформированию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Всемирная организация пока не получала от Израиля каких-либо предложений по расформированию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Сегодня утром я потратил много времени, общаясь по телефону с различными коллегами в регионе. Никто из них не видел подобного документа и не знает об обнародовании его, - сказал он. - Офис генерального секретаря ООН не получал подобного документа".