В ООН назвали вероятное количество жертв серии нападений в ЦАР

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Около тридцати мирных жителей могли были убиты боевиками в городе Бангасу (юго-восток Центральноафриканской республики).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу миссии ООН в стране (MINUSCA).

"Скоро мы дадим точные данные по числу погибших в результате насилия, однако ясно, что речь идет о жертвах, число которых может с легкостью достичь 20-30 человек", — сообщил шеф миротворческой миссии ООН Парфэ Онанга-Аньянга (Parfait Onanga-Anyanga).

Ранее MINUSCA сообщила, что миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике. Инцидент произошел в субботу ночью в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР.