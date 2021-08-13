О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди.
Другие страны
13 августа 2021 г. 15:29

Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Томсон Пири.

"Мы опасаемся, что худшее только впереди и самая большая волна голода быстро приближается. Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы", - сказал он.

По его словам, в настоящее время каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 миллионам детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.

В этой связи ВПП в два раза увеличило свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 миллионам человек. Для этого программа призывает доноров выделить дополнительно 200 миллионов долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi