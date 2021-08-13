В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди.

Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Томсон Пири.

"Мы опасаемся, что худшее только впереди и самая большая волна голода быстро приближается. Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы", - сказал он.

По его словам, в настоящее время каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 миллионам детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.

В этой связи ВПП в два раза увеличило свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 миллионам человек. Для этого программа призывает доноров выделить дополнительно 200 миллионов долларов.