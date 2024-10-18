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В ООН назвали шокирующими масштабы разрушений на границе Ливана с Израилем

В ООН назвали шокирующими масштабы разрушений на границе Ливана с Израилем Разрушение деревень вдоль "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН) достигло шокирующих масштабов.
Другие страны
18 октября 2024 г. 20:49
В ООН назвали шокирующими масштабы разрушений на границе Ливана с Израилем

Разрушение деревень вдоль "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН) достигло шокирующих масштабов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве по видеосвязи из Бейрута их официальный представитель ООН Андреа Тененти.

По его словам, в последнее время интенсивность обстрелов и авиаударов возросла, однако Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) не намерены покидать свои позиции,

"Опустошение и разрушение многочисленных деревень вдоль "голубой линии" и за пределами [этого района] шокируют", - отметил он.

Он напомнил, что, несмотря на просьбы Израиля о том, чтобы силы ООН оставили свои позиции вблизи "голубой линии", "все страны, предоставляющие войска ВСООНЛ, и Совет Безопасности ООН приняли единогласное решение и миротворцы остаются развернутыми на всех своих позициях". В то же время миссия ООН "регулярно корректирует" свою деятельность, и "планы действий на случай чрезвычайных ситуаций готовы к реализации в случае крайней необходимости".

"Мы продолжаем призывать Ливан и Израиль подтвердить свою приверженность резолюции 1701 Совета Безопасности ООН действиями, а не только словами, поскольку это единственное жизнеспособное решение для восстановления стабильности в регионе", - заключил Тененти.

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