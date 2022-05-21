В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей в Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 8 189 случаев гибели или ранения гражданских людей в Украине от начала полномасштабного вторжения России – 3 838 погибших и 4 351 раненый.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 8 189 случаев гибели или ранения гражданских людей в Украине от начала полномасштабного вторжения России – 3 838 погибших и 4 351 раненый.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно информации, это данные УВКПЧ ООН от 24 февраля до полуночи 19 мая.

При этом в организации отмечают, что реальные цифры – значительно выше.

"Поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении", - говорится в сообщении.​

Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), где имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

"Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенной статистике", - отметили в УВКПЧ ООН.

Сообщается, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​