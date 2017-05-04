В ООН назвали гуманитарную ситуацию в Мосуле катастрофичной

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле, где в настоящий момент правительственные силы проводят операцию по освобождению города от террористической группировки ИГ, является катастрофичной.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Сейф ат-Татуси.

Ранее иракский министр по делам беженцев Джасим Мухаммед аль-Джаф заявил СМИ, что с начала освободительной операции в провинции Найнава число беженцев выросло до 600 тысяч человек. Из них 425 тысяч приходится на жителей западной части Мосула, 42 тысячи — из восточной. В лагерях для беженцев находятся 467 тысяч человек.

«Ситуация в Мосуле действительно катастрофичная. Заявленные министром цифры похожи на реальные», — сказал ат-Татуси.

По словам собеседника агентства, люди вынуждены покидать свои дома в разрушенном войной городе, потому что «у них нет еды и лекарств».