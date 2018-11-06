В ООН назвали число погибших в Средиземном море мигрантов в 2018 году

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ При попытке достичь берегов Европы в Средиземном море в 2018 году утонули более двух тысяч мигрантов.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли.

"Число людей, погибших в Средиземном море в этом году, на данный момент превысило две тысячи", - уточнил он.

При этом, по словам Яксли, около 100 тыс. мигрантов смогли добраться до европейского континента.