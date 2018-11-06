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    В ООН назвали число погибших в Средиземном море мигрантов в 2018 году

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ При попытке достичь берегов Европы в Средиземном море в 2018 году утонули более двух тысяч мигрантов.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли.

    "Число людей, погибших в Средиземном море в этом году, на данный момент превысило две тысячи", - уточнил он.

    При этом, по словам Яксли, около 100 тыс. мигрантов смогли добраться до европейского континента.

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