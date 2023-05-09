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В ООН назвали число погибших гражданских в российско-украинской войне

В ООН назвали число погибших гражданских в российско-украинской войне В Управлении Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) назвали количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала войны 24 февраля 2022 года.
Другие страны
9 мая 2023 г. 06:12
В ООН назвали число погибших гражданских в российско-украинской войне

В Управлении Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) назвали количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала войны 24 февраля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на УВКПЧ ООН, жертвами российско-украинской войны стали 23 606 человек.

Из них 8 791 человек был убит, 14 815 - получили ранения. Большинство людей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

В ООН отмечают, что реальные цифры могут быть намного выше. Информация о погибших и раненых в регионах, где ведутся интенсивные боевые действия, таких как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная, Северодонецк поступает с задержкой.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Müharibədə Ukraynanın 9 minə yaxın mülki vətəndaşı həlak olub”  

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