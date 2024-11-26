В ООН намерены помочь репатриировать в ЦАР 300 тыс. беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) намерено оказать содействие репатриации в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) 300 тыс. ее граждан, находящихся в соседних странах.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) намерено оказать содействие репатриации в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) 300 тыс. ее граждан, находящихся в соседних странах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, оно призвало мировое сообщество поддержать эти планы, на реализацию которых необходимо изыскать $234 млн.

В распространенном в Женеве заявлении УВКБ констатировало, что ЦАР "продолжает двигаться к восстановлению после затяжного кризиса" и что международное сообщество призвано оказать поддержку возвращению беженцев. УВКБ рассчитывает на содействие со стороны "доноров, правительства и партнеров". По оценкам управления, $234 млн "срочно необходимы" для финансирования инфраструктуры, обеспечения репатриантов средствами существования, а также доступа к энергии и основным услугам. Речь идет о "возвращении и реинтеграции 300 тыс. человек к 2028 году".

По мнению УВКБ, "масштабы и темпы добровольного возвращения и усилий по социально-экономической интеграции должны быть значительно увеличены", учитывая, что в соседних с ЦАР странах сейчас проживают более 664 тыс. беженцев из этой страны. С 2017 года УВКБ и его партнеры содействовали добровольному возвращению в ЦАР более 49 тыс. ее граждан из Камеруна, Демократической Республики Конго и Республики Конго. В 2024 году в ЦАР вернулись более 15 тыс. беженцев.