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В ООН может быть создан спецтрибунал по России

В ООН может быть создан спецтрибунал по России ООН необходимо создать спецтрибунал для расследования преступлений России против Украины. Соответствующую резолюцию планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году.
Другие страны
13 января 2023 г. 02:48
В ООН может быть создан спецтрибунал по России

ООН необходимо создать спецтрибунал для расследования преступлений России против Украины. Соответствующую резолюцию планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе открытых дебатов Совбеза ООН заявила заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы намерены вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - отметила она.

По ее словам, сейчас восстановление справедливости является одним из ключевых пунктов. Этого можно достичь, когда все российские военные преступники будут привлечены к ответственности.

"Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала. Украинское руководство решило, что приоритетом номер один в феврале будет обсуждение резолюции о "формуле мира". Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обсуждает эту резолюцию. Для этого может быть созвана спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция об ответственности также может быть вынесена на обсуждение позднее в этом году", - подчеркнула замглавы украинского МИД.

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