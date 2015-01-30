В ООН крайне обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией на востоке Украины

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В ООН выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в городах Дебальцево и Горловка на востоке Украины, где в последние дни идут интенсивные бои. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Нил Уокер призвал стороны конфликта объявить «гуманитарное перемирие».

Такое прекращение огня в гуманитарных целях позволит горожанам и жителям окрестностей городов, если они пожелают, покинуть районы боевых действий, а сотрудникам гуманитарных организаций - оказать помощь пострадавшим, а также организовать безопасную эвакуацию, в том числе раненых.



«К сожалению, мы продолжаем получать достоверные сообщения о том, что позиции военных находятся в опасной близости к густонаселенным районам и рядом с общественными зданиями, в том числе с больницами, школами, детскими домами, домами престарелых», - заявил Нил Уокер. Он подчеркнул, что даже один снаряд в таких районах может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.



«Обстрелы мирных жителей являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены», - подчеркнул Нил Уокер.



В представительстве ООН в Украине отмечают, что всего в Дебальцево и Горловке проживают 300 тысяч человек. Части из них удалось бежать от насилия. Но многие мирные жители остаются в труднодоступных районах. В ООН призвали все стороны конфликта обеспечить защиту мирных жителей и дать возможность гуманитарным организациям обеспечить их жизненно необходимой помощью, в том числе лекарствами и продуктами питания.