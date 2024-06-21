В ООН допустили расширение конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может расшириться на фоне эскалации между Израилем и радикальной организацией "Хезболлах" в Ливане.

Конфликт на Ближнем Востоке может расшириться на фоне эскалации между Израилем и радикальной организацией "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с журналистами.

"Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и "Хезболлах" вдоль демаркационной "голубой линии". Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой", - подчеркнул он, выступая перед журналистами.

Вместе с тем Гутерриш подтвердил, что командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) предпринимает попытки предотвратить расширение конфликта на юге Ливана.

Ситуация на границе Ливана и Израиля остается напряженной на фоне очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта, начавшегося после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из анклава на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

Последний конфликт между милицией "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за соблюдением которого следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.