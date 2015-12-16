​В ООН дан старт избирательной кампании на пост нового генерального секретаря

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В ООН официально дан старт предвыборной кампании на пост генерального секретаря всемирной организации. Как сообщает Report, письмо по процедуре избрания следующего генсека ООН было представлено всем 193 государствам-членам организации.

Согласно принятой на заседании в сентябре резолюции Генеральной Ассамблеи, данное письмо содержит описание всего процесса и просьбу к членам ООН своевременно представить кандидатуры.

Преемник нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна, должен приступить к работе 1 января 2017 года. Кампания официально начнется со следующего года.

Согласно установленной процедуре выборов, кандидат на пост должен быть одобрен Советом безопасности. Далее СБ рекомендует кандидата Генеральной Ассамблее, где он должен получить поддержку большинства голосов (не менее двух третей из 193 членов).

Как сообщил журналистам председатель Генеральной Ассамблеи Могенс Люккетофт, о выдвижении уже заявили дипломат из Македонии, бывший председатель ГА ООН Сржан Керим и глава МИД Хорватии Весна Пусич.