В ОНН заявили, что температура Земли повышается

Пандемия COVID-19 привела к краткосрочному сокращению глобальных выбросов, однако температура Земли продолжает повышаться.

Пандемия COVID-19 привела к краткосрочному сокращению глобальных выбросов, однако температура Земли продолжает повышаться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе ООН об уровне выбросов парниковых газов.

"Несмотря на вызванное пандемией COVID-19 кратковременное снижение уровня выбросов углекислого газа, в этом столетии мир все еще движется к повышению температуры более чем на три градуса, что намного выше цели Парижского соглашения", - отмечается в исследовании.

"Кризис, связанный с COVID-19, открывает возможность лишь краткосрочного сокращения глобальных выбросов и не будет способствовать значительному сокращению выбросов к 2030 году, если страны мира не приступят к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики", - предупредили в организации.

При этом в ООН прогнозируют, что, если страны будут придерживаться "зеленых" показателей про экономическом восстановлении, "уровни выбросов парниковых газов могут сократиться на 25%, как и планировалось к 2030 году". "С точки зрения климатической политики наиболее значительным и обнадеживающим событием 2020 года стало увеличение числа стран, обязавшихся обеспечить достижение целей выхода на нулевой объем выбросов к середине столетия", - указали там.