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В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19

В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19 Количество смертей от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 за минувшие сутки в Омане составило 24, став, таким образом, антирекордом в стране с начала пандемии.
Другие страны
14 июня 2021 г. 04:52
В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19

Количество смертей от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 за минувшие сутки в Омане составило 24, став, таким образом, антирекордом в стране с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие статистические данные по ковиду опубликованы в воскресенье на странице Минздрава султаната.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в государстве с населением 4,9 млн человек за сутки составило 1 482. Общее число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии достигло 234 634.

В настоящий момент число активных случаев заражения в Омане превышает 21 тыс. В последний раз такая высокая цифра, как напоминает газета Times of Oman, наблюдалась в стране 23 июля 2020 года. Помимо этого, с начала июня в султанате резко увеличилось число пациентов, находящихся в стационаре, - на 46%. Количество умерших от последствий COVID-19 с начала пандемии достигло 2 513.

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