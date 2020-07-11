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В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19

В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане приблизилось к 55 тысячам
Другие страны
11 июля 2020 г. 13:46
В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане приблизилось к 55 тысячам, за сутки выявлено более тысячи случаев заражения. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным минздрава, за сутки в Омане были зафиксированы 1 083 случая заражения. Число подтвержденных случаев в стране достигло 54 697. Выздоровели 35 255 человек, скончались 248. В больницах находятся 517 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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