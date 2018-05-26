В Омане во время циклона погиб ребенок

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Один ребенок погиб в результате тропического циклона "Макуну" в Омане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что циклон обрушился на провинцию Дофар в Омане и влечет за собой ливневые дожди. Ранее сообщалось, что число людей, пропавших на острове Сокотра из-за вызванной тропическим циклоном "Макуну" непогоды, увеличилось до 40 человек.

Власти Омана сообщили о гибели 12-летней девочки, скончавшейся от ран в результате столкновения со стеной дома от сильных ветров, сопровождающих циклон.

В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар, его "отголоски" накануне вечером дошли до столицы Омана Маската, где идут проливные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра.