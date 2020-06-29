В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 39 тысяч, за сутки выявлено более 900 новых случаев. Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 910 новых случаев заражения и зарегистрировали шесть летальных исходов. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 39 060, выздоровели 22 422 человека, скончались 169.Отмечается, что среди новых инфицированных 535 граждан Омана и 375 иностранцев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.