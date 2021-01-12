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В Омане изменили систему престолонаследия

В Омане изменили систему престолонаследия Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну.
Другие страны
12 января 2021 г. 21:24
В Омане изменили систему престолонаследия

Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает оманская газета Al-Watan со ссылкой на обновленный Основный закон султаната.

Ранее султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указы о смене системы назначения наследного принца в стране, который впоследствии может занять престол.

Согласно новому порядку престолонаследия в Омане, султану будет наследовать старший из его сыновей. Если старший сын султана умер раньше отца, то в таком случае наследником престола станет его старший сын, приходящийся внуком султану.

В том случае, если у правителя нет сыновей, то власть будет переходить к тому из его братьев, который старше остальных по возрасту. Если у султана не осталось живых братьев, то наследником правителя Омана будет старший сын старшего из братьев. В ситуации, если у него нет сыновей, престол перейдет к старшему сыну других братьев.

Нынешний султан Омана Хейсам бен Тарик пришел к власти год назад по совету правящей семьи после смерти прежнего эмира, своего двоюродного брата Кабуса, который правил страной почти полвека и не оставил после себя прямых наследников.

По действовавшей ранее системе престолонаследия в Омане после смерти султана правящая семья собиралась с участием главы госсовета и спикера Меджлис аш-Шура (консультативного совета с функциями парламента), а также председателя верховного суда для утверждения кандидатуры нового правителя страны.

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