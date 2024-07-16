В Омане число жертв стрельбы у мечети возросло до шести

По меньшей мере шесть человек, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы у мечети в столице Омана Маскате.
Как передает Report, об этом сообщила полиция Омана на своей странице в соцсети Х.
"В ходе инцидента погибли пятеро гражданских, полицейский и трое преступников, ранения получили 28 человек разных национальностей. Нападавшие ликвидированы", - говорится в заявлении.
Уточняется, что среди раненых - четыре человека из числа полицейских, сотрудников управления гражданской обороны и врачей скорой помощи, работавших на месте происшествия.
Расследование обстоятельств случившегося продолжается.
Напомним, что утром 16 июля полиция Омана сообщала, что из-за стрельбы у мечети в районе Аль-Вади аль-Кабир в столице султаната погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.