В Омане число случаев COVID-19 превысило 41 тысячу

Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 41 тысячу, за сутки выявлено более тысячи заражений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1 124 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 41 194, выздоровели 24 162 человека, скончались 185.

Отмечается, что среди новых инфицированных 862 гражданина Омана и 262 иностранца.