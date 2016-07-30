​В Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро произошел пожар

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Посетители одного из зданий Олимпийской деревни в Рио-де-Жанейро были эвакуированы из-за пожара.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Globo.

ЧП произошло в помещении, которое занимает сборная Австралии.

На место инцидента прибыли два пожарных расчета. Очевидцы сообщают, что лестницы здания заполнил дым. По предварительным данным, никто не пострадал.

Олимпийская деревня в Рио-де-Жанейро официально открылась 24 июля, однако в тот же день представители Национального олимпийского комитета Австралии заявили, что места пребывания делегации непригодны для жизни. В ответ на жалобу оргкомитет "Рио-2016" нанял 500 человек для проведения экстренных работ. Руководство сборной Австралии из-за ненадлежащих условий проживания приняло решение разместить спортсменов в гостиницах, однако уже в понедельник австралийцы заявили о прогрессе в обустройстве Олимпийской деревни. Во вторник представители страны начали заселяться в отведенные им места.

XXXI летняя Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа 2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, организованные в Южной Америке. Паралимпиада состоится с 7 по 18 сентября.