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    В октябре в Брюсселе пройдет конференция "доноров" Афганистана

    Ключевой датой мероприятия станет 5 октября, когда на встрече будут совместно председательствовать ЕС и правительство Афганистана

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Международная конференция доноров Афганистана с участием около 70 стран и 30 международных организаций и агентств пройдет 4-5 октября в Брюсселе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

    По ее данным, ключевой датой мероприятия станет 5 октября, когда на встрече будут совместно председательствовать Евросоюз и правительство Афганистана.

    "Для международного сообщества эта конференция станет возможностью заявить о постоянной политической и финансовой поддержке афганского мирного государственного строительства и развития", - говорится в пресс-релизе.

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