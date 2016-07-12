В октябре в Брюсселе пройдет конференция "доноров" Афганистана

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Международная конференция доноров Афганистана с участием около 70 стран и 30 международных организаций и агентств пройдет 4-5 октября в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

По ее данным, ключевой датой мероприятия станет 5 октября, когда на встрече будут совместно председательствовать Евросоюз и правительство Афганистана.

"Для международного сообщества эта конференция станет возможностью заявить о постоянной политической и финансовой поддержке афганского мирного государственного строительства и развития", - говорится в пресс-релизе.