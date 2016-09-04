В окруженных террористами городах Сирии от голода погибли 17 детей

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Жители шиитских городов Фуа и Кефрая страдают от практически полного отсутствия еды, от голода погибли 17 детей.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель народного совета Фуа и Кефрая.

"В последние месяцы наблюдается острая нехватка еды и воды. Медикаментов нет вообще. За последние несколько дней от голода погибли 17 детей", - рассказал собеседник агентства.

По малочисленной информации, поступающей из городов Фуа и Кефрая, окруженные террористами города находятся под ежедневной бомбардировкой. В сутки на жилые кварталы падают больше тысячи самодельных ракет и минометных снарядов.

Около 20 тысяч мирных граждан Фуа и Кефрая в провинции Идлиб более трех лет находятся в полной блокаде. Помощь жителям сбрасывается с воздуха. В городах полностью отсутствуют источники энергии.

Мирные граждане погибают от элементарных ран из-за отсутствия медикаментов, часть жителей продолжает умирать от голода.