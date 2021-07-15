В округе на западе ФРГ объявлен режим ЧС из-за наводнений - ОБНОВЛЕНО 2

Округ Рейн-Эрфт на западе ФРГ (земля Северный Рейн - Вестфалия) объявил режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и угрозы подтоплений все новых регионов.

Округ Рейн-Эрфт на западе ФРГ (земля Северный Рейн - Вестфалия) объявил режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и угрозы подтоплений все новых регионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба округа, в котором проживают около 470 тыс. человек.

"В настоящее время нельзя исключать дальнейших наводнений вдоль реки Эрфт", - говорится в сообщении.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.

16.55

Число жертв наводнения в Германии возросло до 42. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.

Тела жертв были обнаружены в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Как проинформировал телеканал n-tv , около 70 человек пострадали. Пропавшими без вести считаются десятки людей.

В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.

13:08

Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 11 человек, 70 пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Bild.

Ранее сообщалось о семи погибших и 50-60 пропавших без вести.

Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Наиболее сильно пострадал земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов.

В Северном Рейне - Вестфалии погибли два сотрудника пожарной службы, которые были задействованы в спасательных работах. Также в регионе погибли еще пять человек.