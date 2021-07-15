В округе на западе ФРГ объявлен режим ЧС из-за наводнений - ОБНОВЛЕНО 2

Округ Рейн-Эрфт на западе ФРГ (земля Северный Рейн - Вестфалия) объявил режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и угрозы подтоплений все новых регионов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба округа, в котором проживают около 470 тыс. человек.
"В настоящее время нельзя исключать дальнейших наводнений вдоль реки Эрфт", - говорится в сообщении.
Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.
Число жертв наводнения в Германии возросло до 42. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.
Тела жертв были обнаружены в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Как проинформировал телеканал
В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.
Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 11 человек, 70 пропали без вести.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Bild.
Ранее сообщалось о семи погибших и 50-60 пропавших без вести.
Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.
Наиболее сильно пострадал земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов.
В Северном Рейне - Вестфалии погибли два сотрудника пожарной службы, которые были задействованы в спасательных работах. Также в регионе погибли еще пять человек.