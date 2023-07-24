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В окрестностях Иерусалима произошел лесной пожар

В окрестностях Иерусалима произошел лесной пожар Лесной пожар разгорелся в предгорьях Иерусалима.
Другие страны
24 июля 2023 г. 18:13
В окрестностях Иерусалима произошел лесной пожар

Лесной пожар разгорелся в предгорьях Иерусалима.

Как сообщает Report, об этом передает 14-й канал израильского телевидения.

По его информации, эпицентр стихии находится рядом с кибуцем (сельскохозяйственная община) Цуба в 15 км к западу от Иерусалима. Из-за угрозы распространения огня уже эвакуированы посетители местного парка аттракционов "Кифцуба", готовится эвакуация жителей кибуца, передает телеканал.

К тушению пожара привлечены крупные силы пожарно-спасательной службы, для ликвидации возгорания используются пожарные самолеты. Подъезды к населенному пункту перекрыты, полиция помогает организовать эвакуацию населения, отмечает телеканал. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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