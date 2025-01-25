В окрестностях Хомса неизвестные боевики убили 13 мирных жителей

Неизвестные боевики, одетые в военную форму, убили 13 мирных жителей в окрестностях города Хомс (160 км от Дамаска).

Неизвестные боевики, одетые в военную форму, убили 13 мирных жителей в окрестностях сирийского города Хомса (160 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, в ходе вылазки еще 53 человека были захвачены в заложники и уведены в неизвестном направлении. В связи с происшедшим инцидентом губернатор провинции Хомс Абдель Рахман аль-Аама посетил населенный пункт Марьямин и сообщил жителям, что власти "приняли все необходимые меры для обеспечения их безопасности".

"Преступники, совершившие злодеяния, будут найдены и наказаны", - заявил он.

Губернатор осудил также имевшие место посягательства на религиозные святыни. Он сообщил, что правонарушения совершали члены криминальной группировки, выдававшие себя за сотрудников сил безопасности.

"Несколько подозреваемых уже задержаны, ведется розыск остальных, - указал чиновник. - Власти гарантируют, что подобные инциденты больше не повторятся".