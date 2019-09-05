В окрестностях Афин вспыхнул крупный пожар, власти заявляют о поджоге

Сильный лесной пожар начался в районе Неа Макри в окрестностях Афин, власти говорят о поджоге, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожарная служба сообщила, что пожар в Неа Макри начался в 2.17 ночи (3.17 по Баку), на тушение были сразу же направлены 98 пожарных и 35 машин, отряды пеших пожарных, подключились добровольцы.

С рассветом к тушению подключилась авиация - три пожарных самолёта и два вертолёта, а также вертолёт координации действий.

Пожар начался недалёко от известного монастыря святого Ефрема. Домам огонь не угрожает, однако некоторых жителей эвакуировали. Это седьмой пожар в районе за последние девять дней. Сообщается, что было два очага возгорания на расстоянии в 500 метров друг от друга.

Гурбернатор Аттики Йоргос Патулис заявил, что есть признаки поджога, местные жители жалуются на подозрительные действия некоторых людей.