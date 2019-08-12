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В окрестностях Афин эвакуируют жителей из-за лесного пожара

​В окрестностях Афин эвакуируют жителей из-за лесного пожара

В греческой Пеании, у подножия горы Имитос, начался лесной пожар, полиция приняла решение эвакуировать жителей ближайших окрестностей.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Генеральный секретариат гражданской защиты.

"Сегодня в Пеании в Аттике, у подножия Имитоса, вспыхнул лесной пожар. Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов", - говорится в сообщении.

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