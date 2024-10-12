В Оклахома-Сити один человек погиб и 12 ранены в результате стрельбы на вечеринке

В Оклахома-Сити произошла стрельба на вечеринке, в результате которой погиб один человек, еще 12 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.
Инцидент произошел в конференц-центре, где проходило массовое мероприятие.
По заявлению полиции, на месте ЧП прошли беспорядки, которые и привели к выстрелам как снаружи, так и внутри здания. Полиция сообщила о задержании нескольких подозреваемых, однако их личности пока не раскрываются.
Правоохранители проводят опрос свидетелей, расследование продолжается.
Личности погибшего и пострадавших на данный момент не разглашаются.