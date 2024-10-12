В Оклахома-Сити один человек погиб и 12 ранены в результате стрельбы на вечеринке

В Оклахома-Сити один человек погиб и 12 ранены в результате стрельбы на вечеринке

В Оклахома-Сити произошла стрельба на вечеринке, в результате которой погиб один человек, еще 12 получили ранения.

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В Оклахома-Сити произошла стрельба на вечеринке, в результате которой погиб один человек, еще 12 получили ранения. Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News. Инцидент произошел в конференц-центре, где проходило массовое мероприятие. По заявлению полиции, на месте ЧП прошли беспорядки, которые и привели к выстрелам как снаружи, так и внутри здания. Полиция сообщила о задержании нескольких подозреваемых, однако их личности пока не раскрываются. Правоохранители проводят опрос свидетелей, расследование продолжается. Личности погибшего и пострадавших на данный момент не разглашаются. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram