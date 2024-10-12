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В Оклахома-Сити один человек погиб и 12 ранены в результате стрельбы на вечеринке

В Оклахома-Сити один человек погиб и 12 ранены в результате стрельбы на вечеринке В Оклахома-Сити произошла стрельба на вечеринке, в результате которой погиб один человек, еще 12 получили ранения.
Другие страны
12 октября 2024 г. 17:15
В Оклахома-Сити один человек погиб и 12 ранены в результате стрельбы на вечеринке

В Оклахома-Сити произошла стрельба на вечеринке, в результате которой погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в конференц-центре, где проходило массовое мероприятие.

По заявлению полиции, на месте ЧП прошли беспорядки, которые и привели к выстрелам как снаружи, так и внутри здания. Полиция сообщила о задержании нескольких подозреваемых, однако их личности пока не раскрываются.

Правоохранители проводят опрос свидетелей, расследование продолжается.

Личности погибшего и пострадавших на данный момент не разглашаются.

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Версия на английском языке 1 dead, at least 12 injured in shooting at Oklahoma City party, police say

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