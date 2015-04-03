В Охотском море продолжаются поиски моряков с затонувшего траулера

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Охотском море возобновились поиски моряков с затонувшего траулера. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС по Сахалинской области, операция, прерванная из-за наступления темноты, возобновилась с рассветом. В поисках задействованы 26 рыболовных судов, находящихся в районе кораблекрушения, а также спасательное судно "Справедливый", прибывшее в район крушения в ночь на пятницу.

3 апреля, на место крушения судна "Дальний Восток" в акватории Охотского моря отправился вертолет МИ-8 МЧС России. На его борту находятся 11 человек, среди которых спасатели и врачи.

Согласно информации пресс-службы МЧС по Сахалинской области, из 63 спасшихся членов экипажа десять находятся в крайне тяжелом состоянии. Также продолжаются поиски еще 13 пассажиров судна. Сейчас уточняются списки выживших. Всего к поисково-спасательной операции привлечено около 2166 человек и 107 единиц техники, 27 судов.

По уточненным данным, на борту затонувшего траулера "Дальний восток" находилось 7 азербайджанцев: Сафаров Магомед Сафар Оглы (18.02.1964) - матрос 1 кл., Талыбов Маилага Улдуз Оглы (2.12.1964) - четвертый механик, Магеррамов Мурадали Гурбан Оглы (09.04.1987) - моторист, Алиев Эльман Сардан оглы (17.10.1964) - мастер обработки, Шакаров Фазил Гилал Оглы (23.10.1959) - матрос 2 кл., Алиев Яшар Сардан Оглы (13.03.1975) - матрос 2 кл., Садигов Имамаддин Гидаят Оглы (23.02.1969) - матрос 1 кл. Все они являются гражданами России.

По данным МЧС, четверо из них (Алиев Эльман, Алиев Яшар, Садигов Имамаддин, Талыбов Маилага) значатся в списке выживших. Судьба остальных уточняется.



