В Огайо в ночном клубе произошла стрельба

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает CBS со ссылкой на местные власти.

В полиции рассказали, что инцидент произошёл в клубе X-Rated, где драка переросла в перестрелку.

Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.