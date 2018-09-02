В Огайо в ночном клубе произошла стрельба

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает CBS со ссылкой на местные власти.
В полиции рассказали, что инцидент произошёл в клубе X-Rated, где драка переросла в перестрелку.
Пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.
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