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    В Огайо в ночном клубе произошла стрельба

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS со ссылкой на местные власти.

    В полиции рассказали, что инцидент произошёл в клубе X-Rated, где драка переросла в перестрелку.

    Пострадавшие были госпитализированы.

    В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

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