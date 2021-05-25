В США более трех человек погибли во время стрельбы

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Columbus Dispatch со ссылкой на полицию.

Отмечается, что прохожий позвонил в полицию, услышав выстрелы около жилого дома.

"Мы обнаружили несколько жертв... На данный момент мы не знаем, было ли это неудачное ограбление или что это было", - заявил начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд. Уголовное бюро штата Огайо и офис шерифа округа Мэдисон помогают местной полиции расследовать инцидент. По словам Флойда, следователи исключают возможность стрельбы из проезжающего автомобиля.