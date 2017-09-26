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    В офисном здании Сената Конгресса США задержан 181 протестующий

    Демонстранты призывали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали в понедельник 181 демонстранта в офисном здании, входящем в комплекс Сената Конгресса США в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении полиции Капитолия.

    В заявлении полиции не отмечается, против чего выступали активисты, однако американские СМИ указывают, что демонстранты в коридорах офисных зданий призывали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.

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