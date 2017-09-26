В офисном здании Сената Конгресса США задержан 181 протестующий

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали в понедельник 181 демонстранта в офисном здании, входящем в комплекс Сената Конгресса США в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении полиции Капитолия.

В заявлении полиции не отмечается, против чего выступали активисты, однако американские СМИ указывают, что демонстранты в коридорах офисных зданий призывали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.