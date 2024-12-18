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В офисе Зеленского вновь отказались от предложения Орбана о перемирии

В офисе Зеленского вновь отказались от предложения Орбана о перемирии Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин высказался против предложения премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня с Россией на период Рождества и масштабном обмене пленными.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 21:29
В офисе Зеленского вновь отказались от предложения Орбана о перемирии

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин высказался против предложения премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня с Россией на период Рождества и масштабном обмене пленными.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, Литвин назвал предложение Орбана "ультиматумом", а самого премьера - сторонником России, и заявил, что Киеву нужен реальный надежный и справедливый мир.

Отметим, что инициатива о прекращении огня была выдвинута премьером Венгрии 11 декабря в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона поддерживает усилия венгерского премьера, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

В тот же день Орбан хотел обсудить это предложение по телефону с Зеленским, но тот отказался с ним говорить.

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