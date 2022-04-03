В Офисе Зеленского оценили преступления российских военных

Преступления российских военных в Буче, Гостомеле, Ирпене стали итогом политики европейских партнеров, стремившихся «не спровоцировать русских».

Преступления российских военных в Буче, Гостомеле, Ирпене стали итогом политики европейских партнеров, стремившихся «не спровоцировать русских».

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Главное ведь, по мнению наших европейских партнёров, – не спровоцировать русских?. Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали… Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они ещё не использовали? Как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле», - написал он воскресенье в телеграм-канале.

«Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством», -написал также Подоляк.

«Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние «лидеры Европы», сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного… в Киевской области? Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?», - заключил Подоляк.