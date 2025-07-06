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В офисе Нетаньяху считают неприемлемыми правки ХАМАС в сделку по Газе

В офисе Нетаньяху считают неприемлемыми правки ХАМАС в сделку по Газе Изменения, внесенные палестинским радикальным движением ХАМАС в предложение Катара по урегулированию в секторе Газа, неприемлемы для Израиля.
Другие страны
6 июля 2025 г. 03:32
В офисе Нетаньяху считают неприемлемыми правки ХАМАС в сделку по Газе

Изменения, внесенные палестинским радикальным движением ХАМАС в предложение Катара по урегулированию в секторе Газа, неприемлемы для Израиля.

Как передает Report со ссылкой на израильский портал Ynet, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Внесенные ХАМАС правки к катарскому предложению были переданы нам <...> и неприемлемы для Израиля", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Нетаньяху "поручил откликнуться на приглашение к переговорам в формате непрямого диалога и продолжить контакты по возвращению заложников на основе катарской инициативы", в связи с чем израильская делегация вылетит 6 июля "на встречу в Катар".

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