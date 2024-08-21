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В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия

В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен серьезным риском применения ядерного оружия.
Другие страны
21 августа 2024 г. 21:08
В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен серьезным риском применения ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о секретном стратегическом плане США, который указывает на необходимость сдерживания Китая.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен высоким риском применения ядерного оружия", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что в ООН подчеркивают важность "диалога и дипломатии для устранения ядерной угрозы".

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.

Согласно документу, Байден также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.

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