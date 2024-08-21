В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен серьезным риском применения ядерного оружия.
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"Генеральный секретарь очень обеспокоен высоким риском применения ядерного оружия", - сказал он.
Дюжаррик отметил, что в ООН подчеркивают важность "диалога и дипломатии для устранения ядерной угрозы".
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.
Согласно документу, Байден также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.