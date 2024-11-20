В офисе генсека ООН после вето США указали на недостаток согласия в Совбезе

Члены Совбеза ООН (СБ) испытывают недостаток консенсуса.

Члены Совбеза ООН (СБ) испытывают недостаток консенсуса.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вето США на ближневосточную резолюцию "десятки" непостоянных членов Совбеза с требованием прекращения огня в секторе Газа.

"Я полагаю, что это еще один пример недостатка консенсуса, который мы наблюдаем в Совбезе между его членами, и, честно говоря, недостаточного уровня исполнения предыдущих резолюций по Газе", - сказал он.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь со своей стороны продолжит поддерживать все усилия для завершения войны в Газе, достижения безусловного освобождения всех заложников и исполнения двухгосударственного решения.

Ранее США заблокировали подготовленный "десяткой" непостоянных членов Совбеза проект резолюции с требованием о немедленном и безусловном прекращении огня в секторе Газа. США также выступили против принятия Палестины в качестве полноправного члена ООН.