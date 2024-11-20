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В офисе генсека ООН после вето США указали на недостаток согласия в Совбезе

В офисе генсека ООН после вето США указали на недостаток согласия в Совбезе Члены Совбеза ООН (СБ) испытывают недостаток консенсуса.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 22:41
В офисе генсека ООН после вето США указали на недостаток согласия в Совбезе

Члены Совбеза ООН (СБ) испытывают недостаток консенсуса.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вето США на ближневосточную резолюцию "десятки" непостоянных членов Совбеза с требованием прекращения огня в секторе Газа.

"Я полагаю, что это еще один пример недостатка консенсуса, который мы наблюдаем в Совбезе между его членами, и, честно говоря, недостаточного уровня исполнения предыдущих резолюций по Газе", - сказал он.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь со своей стороны продолжит поддерживать все усилия для завершения войны в Газе, достижения безусловного освобождения всех заложников и исполнения двухгосударственного решения.

Ранее США заблокировали подготовленный "десяткой" непостоянных членов Совбеза проект резолюции с требованием о немедленном и безусловном прекращении огня в секторе Газа. США также выступили против принятия Палестины в качестве полноправного члена ООН.

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Версия на азербайджанском языке Düjarrik: BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında konsensus çatışmazlığı var

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