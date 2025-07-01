В офисах трех германских партий проходят обыски

Полиция проводит обыски в офисах Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и партии "Альтернатива для Германии" в здании парламента земли Саксония-Анхальт в Магдебурге.

Полиция проводит обыски в офисах Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и партии "Альтернатива для Германии" в здании парламента земли Саксония-Анхальт в Магдебурге.

Как сообщает издание Die Welt, некоторые члены парламентских групп этих партий подозреваются в совершении должностного преступления — незаконной выплате бонусов.

Представитель прокуратуры Магдебурга заявил о том, что обыски проводятся в рамках расследования, начатого по заявлению Федерации налогоплательщиков, и на основании ордера. Представители самих партий пока не комментируют происходящее.