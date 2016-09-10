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    В офис радиостанции в Парагвае заброшено взрывное устройство

    Несколько человек ранены

    Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Несколько человек получили ранения после того, как офис одной из радиостанций подвергся нападению в Парагвае.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    По его данным, пострадавшими, в частности, оказались ведущая и приглашенный гость, которые были в эфире, когда в помещение радиостанции в городе Педро-Хуан-Кабальеро было брошено взрывное устройство. Мотивы нападавших неизвестны.

    Кроме того, сообщается, что в тот же день был обстрелян офис газеты "Хорнада" в городе Сьюдад-дель- Эсте. В результате происшествия никто не пострадал.

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