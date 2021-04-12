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В одном из штатов США ввели режим ЧП и комендантский час

В одном из штатов США ввели режим ЧП и комендантский час Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после убийства афроамериканца полицейской
Другие страны
12 апреля 2021 г. 23:55
В одном из штатов США ввели режим ЧП и комендантский час

Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после убийства афроамериканца полицейской.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал KSTP.

По его данным, комендантский час продлится с 19 часов в понедельник до 6 утра вторника по местному времени. Исключения делаются для СМИ, правоохранительных органов, работников скорой помощи и других служб, а также тех, кто направляется на работу или с работы.

Ранее полиция Миннесоты заявила, что полицейская перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук полицейских при задержании. Отмечалось, что полиция остановила машину за нарушение правил дорожного движения, а при проверке выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест водителя. Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

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