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В одном из штатов США сняты все коронавирусные ограничения

В одном из штатов США сняты все коронавирусные ограничения Губернатор Флориды Рон Десантис подписал указ, который отменяет все введенные из-за ограничения в штате
Другие страны
3 мая 2021 г. 21:28
В одном из штатов США сняты все коронавирусные ограничения

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал указ, который отменяет все введенные из-за ограничения в штате.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

"Если кто-то считает, что им нужны меры полицейского контроля на этой стадии борьбы с пандемией, значит, он не верит в эффективность вакцины", - сказал губернатор. Десантис также подписал закон, который в будущем ограничит возможности властей округов переводить на удаленный режим работы школы и предприятия.

Решения о введении или снятии коронавирусных ограничений в США принимают власти штатов. По мере прогресса прививочной кампании страна начинает постепенно возвращаться к нормальной жизни. О планах полностью открыть все предприятия города к 1 июля на прошлой неделе заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Ранее от масочного режима и ряда других мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, отказались Техас, Миссисипи, Вайоминг и Мэриленд. Поскольку Десантис принадлежит к республиканцам, которые скептически настроены относительно масочного режима и социальной изоляции, соответствующие меры во Флориде на практике и так не соблюдались последние несколько недель - в период весенних каникул в США.

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