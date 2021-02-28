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В одном из штатов США легализировали марихуану

В одном из штатов США легализировали марихуану Законодатели Вирджинии одобрили законопроект, предусматривающий легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях с 2024 года
Другие страны
28 февраля 2021 г. 07:21
В одном из штатов США легализировали марихуану

Законодатели Вирджинии одобрили законопроект, предусматривающий легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях с 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Палата представителей штата проголосовала за инициативу 48 голосами, при этом 43 законодателя выступили против. В Сенате Вирджинии перевес составил всего один голос - 20 против 19. Как отмечает издание, за легализацию не стал голосовать ни один республиканец. Законопроект удалось принять благодаря тому, что демократы в настоящий момент контролируют обе палаты законодательного органа.

Голосование состоялось после того, как ранее окончательный текст утвердила согласительная комиссия, состоящая из представителей обеих палат. Теперь документ поступит губернатору-демократу Ральфу Нортэму, который ранее дал понять, что намерен его подписать.

Согласно этой инициативе, легально владеть марихуаной можно будет с января 2024 года. Пока что за это предусмотрен административный штраф в размере не более 25 долларов США. В 2024 году может начаться и легальная продажа каннабиса. Будет также разрешено домашнее выращивание. С июля нынешнего года власти штата уже начнут формировать специальное ведомство, которому предстоит заняться регулированием оборота марихуаны.

В настоящее время на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Одновременно с этим ее употребление в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия. Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.

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