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В одном из штатов США COVID-19 выявлен у 85 младенцев

В одном из штатов США COVID-19 выявлен у 85 младенцев В американском штате Техас коронавирус нового типа выявлен у 85 младенцев.
Другие страны
19 июля 2020 г. 21:18
В одном из штатов США COVID-19 выявлен у 85 младенцев

В американском штате Техас коронавирус нового типа выявлен у 85 младенцев.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает директор общественного здравоохранения округа Нуэсес Аннетт Родригес.

"У этих детей еще не было первых дней рождения", -  заявила директор.

Родригес призвала американцев соблюдать дистанцию, носить маски и по возможности оставаться дома, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 3,5 млн. случаев заболевания, из них более 140 тыс. с летальным исходом.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Texas ştatında 85 körpədə koronavirus aşkarlandı

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